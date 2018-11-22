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حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة

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صرح المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، حيث قامت إدارات الأمن والتنمية والحركة بجهاز المدينة، بالتعاون مع شرطة تعمير الوجه القبلي، برئاسة المقدم محسن نايف، برفع وإزالة مجموعة من الإشغالات، وغرف من البلوك الأبيض بحرم الطريق الرئيسي داخل كردون المدينة، بجانب تنفيذ 4 إزالات فورية لبعض المتعدين على حرم الطريق داخل كردون المدينة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأكد إبراهيم محمد مواصلة الحملات لإزالة جميع أشكال المخالفات والإشغالات، تنفيذاً للقانون، وحفاظا على المظهر الجمالى للمدينة، ومنعاً لظهور أى عشوائيات بها.


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