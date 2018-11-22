تصميم جديد لـ "تويتر" على ios للحد من أهمية "الفولورز"

22 نوفمبر 2018 - 07:14 م



أجرى موقع تويتر تغييرًا جديدًا بتطبيقه على نظام ios، والذي يجعل أعداد المتابعين أقل ظهورًا من خلال تصغير حجم الخط ، وتعد أعداد المتابعين مجرد جزء واحد من المعلومات التي تم إلغاء التأكيد عليها عن طريق إعادة التصميم الجديدة، وقال "جاك دورسى" الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، خلال مقابلات سابقة، إن التفاصيل الأخرى مثل المواقع وأعياد الميلاد وتواريخ الانضمام والإعدادات التالية أصبحت أصغر أيضًا، إذ تم تغيير أحجام الكتابة والمسافات لتحديد أولويات بعض المعلومات بملفات تعريف المستخدمين.



وأوضح " دورسي" أنه يريد إعادة التفكير في كيفية قيام الشركة بإعطاء الأولوية للمحادثات ذات المغزى أكثر من الاهتمام بالأرقام مثل " Like" و " Follow " ، ورغم أن التغيير يعتبر بسيطًا، إلا أنه جزء من خطط تويتر لإعادة صياغة بعض ميزات نظامها الأساسي، فمن خلال تقليل أحجام الخطوط، لا يتم تركيز انتباه المستخدمين على الرقم.



ويعتبر " دورسى" عدد المتابعين ميزة أقل أهمية في الملفات الشخصية للمستخدمين، فالاهتمام بعدد متابعي الحساب يحفز الأفراد على نشر محتوى أكثر استقطابًا يحمل القدرة على الانتشار الفيروسي واجتذاب المزيد من المتابعين، مما يخلق خطابًا أكثر تقسيمًا على المنصة.





