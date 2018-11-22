توك توك ينهي حياة سائقه

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توفي سائق توك توك حين غلبه النعاس بعد قيامه بعمل عمرة للتوك بمنطقة الكردى، مختنقا بدخان التوك توك من أعمال العمرة التي كان يجريها.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لقسم شرطة الكردى بمصرع شاب ووجود أثار اختناق عليه.

وبانتقال رجال المباحث لمكان البلاغ تبين انه يدعى عماد رضا احمد جاد حجازى 22 عاما سائق توك توك من الكردى وعليه أثار زرقان وبالفحص تبين انه كان يقوم بتعمير التوك توك الخاص به فغلبه النعاس بجانبه مما ادى الى استنشاقه الدخان واختناقه ووفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبإخطار النيابة أمرت بتسليم الجثة لذويه وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية.


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