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شاهد.. داليا مصطفى لزوجها: "حبيت النظرة"

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داليا وشريف
داليا وشريف

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تدريب

بورسعيد

المصرى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة تجمعها بزوجها الفنان شريف سلامة من حفل افتتاح الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث التقطتهما بالصدفة عدسة أحد المصورين خلال نظرة إعجاب من شريف لداليا.

وقالت داليا في تدوينة لها على الصورة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "حبيت نظرتك".

يذكر أن الفنانة داليا مصطفى تواصل حاليا تصوير دورها بأحداث الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير"، من بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وحجاج عبد العظيم، وريم هلال، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

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