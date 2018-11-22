ما لا تعرفه عن رجل أعمال لبنانى احتجز باليابان

22 نوفمبر 2018 - 02:19 م

تناولت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريراً عن رجل الأعمال اللبناني الأصل الموقوف في اليابان بتهمة التهرب الضريبي كارلوس غصن.

وفي تقريرها نشرت الصحيفة صورة له برفقة زوجته الأولى ريتا في العام 2008 وأخرى مع زوجته الثانية كارول نحاس في العام 2017.

وأوضحت أنّ غصن التقى زوجته الأولى ريتا في الثمانينيات، مشيرةً إلى أنّ الثنائي رُزقا بكارولين ونادين ومايا وأنطوني. وتابعت الصحيفة بالقول إنّ غصن تزوج كارول في العام 2016، حيث أقام حفل زفاف في فرساي.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه سبق لغصن أن تحدّث عن أهمية قضاء وقت مع العائلة، إذ قال: "لا أحضر عملي إلى المنزل، بل ألعب مع أطفالي الأربعة وأقضي وقتاً مع عائلتي في عطلة نهاية الأسبوع".

يُشار إلى أنّ ريتا، طليقة غصن، علقت على حسابها على "فيس بوك" بعد اجتجاز زوجها بالقول: "النرجسيون منافقون، يدعون أنّهم أصحاب أخلاق وقيم لا يتصفون بها في الحقيقة. وخلف الأبواب المغلقة، تراهم يكذبون ويهينون وينتقدون ويقللون من احترام الآخرين ويعنفون.".