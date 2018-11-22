ننشر تفاصيل محاكمة 30 متهمًا بأحداث المطرية

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استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،  محاكمة 30 متهمًا فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

بدأت الجلسة بعد إثبات حضور المتهمين ودفاعهم ثم استمعت إلى مرافعة دفاع 3 من المتهمين طالبوا ببراءتهم استنادًا إلى عدة دفوع أهمها بطلان أمر الإحالة  وبطلان محضر تحريات الأمن الوطنى وبطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محامٍ وبطلان استعراض القوة واعتبار جماعة الإخوان كيانًا إرهابيًا وانتفاء جريمة الاشتراك في التجمهر وحيازة أسلحة وذخائر وكذا انتفاء جريمة التخريب أو الإتلاف وبانتفاء الركن المادي والمعنوي لكل الجرائم المنسوبة للمتهمين.

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