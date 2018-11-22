الـ"سي آي أيه" تمتلك تسجيلا جديدا عن "خاشقجى"

22 نوفمبر 2018 - 02:00 م

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أن وكالة المخابرات الأمريكية، سي آي أيه، تمتلك تسجيلاً جديدًا لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يفيد بأن الأخير أصدر تعليمات بإسكات الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي بأسرع ما يمكن.

ومن جهته، أفادت صحيفة "حريت اليومية" التركية، اليوم الخميس، بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA ) لديها تسجيل لمكالمة هاتفية أصدر فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعليمات "لإسكات جمال خاشقجي بأسرع ما يمكن".

ونقلت الصحيفة عن كاتب تركي بارز القول إن مديرة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل "لمحت" لوجود هذا التسجيل خلال زيارة لأنقرة الشهر الماضي.

وقال مسئول تركي اتصلت به "رويترز إنه ليست لديه معلومات عن مثل هذا التسجيل، بينما قبل يوم واحد، نشرت الصحيفة التركية بعض التسريبات عن آخر لحظات "خاشقجي" قبيل موته.

وكشفت "هاآرتس"، عما قالته فيديريكا موغيريني، رئيسة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بعد محادثات مع وزير الخارجية التركي إن "إجراء تحقيق شفاف وموثوق في مقتل خاشقجي لم يكتمل بعد".

وفي نفس الوقت، قالت "موغيريني" في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض الاتحاد الأوروبي، يوهانس هان، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، إنها "تعارض تمامًا أي تطبيق لعقوبة الإعدام".

وفي سياق متصل، عقبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على بيان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ودفاعه عن علاقاته بالسعودية، بأن بيان الرئيس يعد "خيانة للقيم الأمريكية" في احترام حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة المخابرات المركزية CiA أعلنت، في وقت سابق، بعد تحقيق شامل ودقيق، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وإذا كان هناك سبب للشك في نتائج وكالة المخابرات المركزية، ينبغي على الرئيس ترامب أن يجعل تلك الأدلة علنية على الفور.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية نفت أن يكون ولي العهد أصدر أي أوامر بعملية خاشقجي أو كان على علم بها، و كما قال ترامب، للصحفيين، الثلاثاء الماضي، إن "الاستخبارات المركزية الأمريكية لم تتوصل إلى تقييم "حاسم ونهائي" بشأن مقتل خاشقجي، مضيفًا عن ولي العهد: "ربما فعل وربما لم يفعل".