أطباء ومهندسون لإصلاح الدش والمحمول

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عبد القادر وحيد- متابعات

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أسيوط

القوي العاملة

دورات

قامت مديرية القوى العاملة في محافظة أسيوط، بتدريب  137 شابا وشابة علي بعض المهن الحاكمة بسوق العمل الداخلي، مثل الخياطة والدش والتبريد والتكييف.

وشملت دورات التدريب 38 شابة على مهنة الخياطة، و14 شابا على التبريد والتكييف، ومثلهم على الدش والمحمول، و11 على صيانة الأجهزة المنزلية، فضلا عن 60 عاملا من المضارين من مشروع قناطر أسيوط.

كان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد تلقى تقريرا بذلك من د. أحمد عبد الرسول، وكيل الوزارة، مدير المديرية، الثلاثاء الماضي ، أشار فيه إلى أن التدريب يتم 5 أيام في الأسبوع من الساعة التاسعة حتى الواحدة ظهرا بشكل منتظم، ومن بين المتدربين خريجو كليات "الهندسة، والطب البيطري، والحقوق، والآداب"، وسوف تنتهي الدورات في أول سبتمبر من العام المقبل.

وأضاف أن المديرية توفر كل الدعم للمتدربين في حدود الخطة المتاحة تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء جمال نور الدين، حيث يتم توفير وسيلة مواصلات ومدربين على أعلي مستوى، فضلا عن تقديم دعم نقدي يومي وزي للمتدربين.

كما أشار إلي أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الموارد المائية لتدريب 60 عاملا من المضارين من مشروع قناطر أسيوط، وذلك بتدريبهم على ورش النجارة وصيانة الأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف.

 


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