فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض "ورم الثدى"

22 نوفمبر 2018 - 01:46 م

أعلنت الفنانة الشابة مي الغيطي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، أنها خضعت لإجراء عملية جراحية، قامت على أثرها باستئصال ورم بالثدى.

وظهرت "مي" في حفل افتتاح الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفستان مفتوح من منطقة الصدر، وعلقت على ذلك أنها أرادت أن تظهر آثار الجراحة.

وأشارت إلى إنها فضلت ارتداء هذا الفستان تحديدًا لتبدو كالأميرة المحاربة، وقصدت أن يظهر الجرح لأنها "فخورة به".

مي الغيطي هي ابنة الكاتب محمد الغيطي، وآخر أعمالها الفنية مسلسل "طايع" الذي عرض في رمضان الماضي.