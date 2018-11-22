تصريح مهم من "صلاح" عن إنجازاته مع ليفربول

22 نوفمبر 2018 - 01:44 م

أكد اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، أنه يسعى لتحقيق إنجازات جماعية مع فريقه "الريدز" خلال الفترة المقبلة لافتًا إلى أن الألقاب الفردية ليست أحسن من الإنجازات الجماعية مع الفريق.

وأضاف "صلاح" في تصريحات لـ"بي بي سي": سأقاتل عن الألقاب الجماعية خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول مع "الريدز" إلى أهداف إيجابية.

وتابع: "الموسم السابق كنا قريبين من حسم عدد من الألقاب ولكن في النهاية لم نحقق أي شيء، وهذا الأمر بات حافزًا للوصول هذا الموسم إلى إنجاز جماعي، أرغب في الفوز بأي شي مع الفريق، لأني أحبه كثيرًا، أريد أن أحققه".