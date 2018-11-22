» إيوان: أفكر فى تقديم أغنية دينية رمضان المقبل

22 نوفمبر 2018 - 01:38 م

قال النجم اللبناني إيوان، إن الأغاني الدينية ليست مرتبطة بالمناسبات والأعياد، حيث أنه يحرص على تقديمها من آن لأخر لما تمثله من حالة روحانية خاصة.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" إن فكرة تقديم أغنية دينية فى رمضان المقبل مطروحة، فى حال وجود أغنية متميزة تصل للجمهور، وتتناسب مع روح هذا الشهر الكريم.

وعن الفنانين الذين أبدعوا فى تقديم الأغاني الدينية، أوضح إيوان أن وائل جسار، أكثر الفنانين تميزًا فى أداء المدائح الدينية، لاسيما أنه طرح ألبوم كامل ساعد على وصول هذه "الروحانيات" للجمهور.

يذكر أن إيوان حرص على تهنئة جمهوره أول أمس احتفالا بالمولد النبوى، من خلال مشاركة أغنية "ساعة صفا للمصطفى"، من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل.