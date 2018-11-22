بشرى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

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الحياة السياسية

تكافل وكرامة
ارشيفية

محمد الخرو

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أعلنت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي عن توفير90 ألف فرصة عمل للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حيث التحق بالعمل منهم 3840 فردًا ضمن برنامج فرصة، مؤكدة أنه بداية الخروج الحقيقي من دائرة الفقر هو التأهيل لسوق العمل والتدريب والتشغيل.

وأضافت "والي" خلال احتفالية الوزارة بمناسبة مرور 3 سنوات علي برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، أن المحافظات الأعلى حصولًا على الدعم النقدى تكافل وكرامة هى المحافظات الأكثر فقرًا وهم من يجدون صعوبة فى العمل، كما أن برامج الدعم كانت غير مميكنة وكانت غير مشروطة وممتدة إلا أن تكافل وكرامة جاء كبرنامج مشروطًا بالصحة والتعليم وغير ممتد فساعد على تحسين التغذية والانتظام فى المدارس وتحسن الصحة، مشيرة إلى أن قيمة الاستهلاك الغذائى الشهرى بلغت بنسبة 8.3%، كما حرصت الوزارة على أن تكون كل الأسر التى تتلقى دعم نقدى تحصل على التعليم ولذلك حقق البرنامج نسبة التحاق فى التعليم بلغت 100%.

حضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وغادة والى وزيرة النضامن الاجتماعى والدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة وجيفرى ادامز السفير البريطانى بالقاهرة وعدد من المسئولين ورانيا المشاط وزيرة السياحة، ومحمد معيط وزير المالية، ومحمد شعراوى وزير التنمية المحلية، والسفير البريطانى فى مصر، وعدد من المنظمات الشريكة وممثلين عن الجمعيات الأهلية.

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