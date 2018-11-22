» بالصور.. أطول علم لبناني يبلغ طوله 1500 متر

22 نوفمبر 2018 - 01:35 م

شارك عدد من طلاب المدارس في مدينة بالتعاون مع اتحاد بلديات المنية، لعمل أطول علم لبناني في المنية.

وبلغ طول العلم 1500 متر، ويهدف هذا إلي تأكيد وحدة اللبنانيين وعلى استقلالهم عن الإملاءات الغربية ونبذ العنف بين مكونات البلد، ومن أجل أن يكون الوطن حرًا وأن يرفرف العلم اللبناني عاليًا في سماء هذا الوطن".

وأوضح منظم الفعالية محمود هلو، أن الفكرة نبعت من حب الوطن بمناسبة يوم الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي، وقررت أن أهدي هذا الوطن إنجازًا يستحقه ونرفع اسمه عالميا، ونحاول تسجيل اسمه بموسوعة جينيس.

وأضاف: أن الفعالية شهدت مشاركة حوالي 1500 طالب وكشفي، وكنا نسعى لإهداء الوطن رقمًا قياسيًا، ونضع اسم لبنان من مدينة المنية على الخارطة العالمية.

وتابع: "بالرغم من أن الرقم يتجاوز بأمتار كثيرة أطول علم مسجل في العالم، حيث إن الرقم القياسي أقل بكثير، إلا أننا واجهنا صعوبة للوصول إلى هذا الرقم في عمل متواصل استمر لأكثر من شهر تزامنا مع يوم الاستقلال عن المحتل الفرنسي".

بدوره رحب ظافر زريقة بهذه الفعالية، مؤكدًا وقوف البلدية إلى جانب أي عمل يضع اسم المدينة في مصافي المدن النموذجية، داعيًا الجميع إلى المساعدة على تجاوز العقبات التي تعيق أشغال البلدية وخططه الإنمائية.