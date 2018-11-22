» الذهب يرتفع ليسجل 612 جنيهًا

22 نوفمبر 2018 - 01:32 م

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وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 612 جنيهًا في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:-

عيار 18 : 525 جنيها

عيار 21: 612 جنيها

عيار 24 : 700 جنيه

الجنيه الذهب : 4896 جنيها

الأوقية :1227 دولارا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.