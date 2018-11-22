» الذهب يرتفع ليسجل 612 جنيهًا

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 612 جنيهًا في السوق المحلية.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:-
عيار 18 : 525 جنيها
عيار 21: 612 جنيها
عيار 24 : 700 جنيه
الجنيه الذهب : 4896 جنيها
الأوقية :1227 دولارا
أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
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