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حقيقة إغلاق المتحف المصري بالتحرير

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ترددت أنباء حول قرار صدر من الحكومة بإغلاق المتحف المصري الكبير بالتحرير.

وبناء على هذه الأنباء أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا كشف من خلاله حقيقة هذه الأنباء قائلاً: "فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بغلق المتحف المصرى بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنها عارية تمامًا من الصحة، وأن المتحف المصرى بالتحرير سيظل مفتوحًا لاستقبال زائريه من المصريين والعرب والأجانب بشكل طبيعى دون أى تأثر بافتتاح المتحف الكبير حيث سيعمل المتحفان معًا.

وأوضحت أن مبنى المتحف المصرى بالتحرير يعد أثرًا فى حد ذاته وأحد المعالم ‏الفريدة بالقاهرة يأتى لزيارته ‏السائحين من جميع دول العالم، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد ‏فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة ‏والإضرار بالسياحة المصرية.‏

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