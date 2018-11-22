"الأشجار" للتجسس والقتل فى الحرب العالمية

22 نوفمبر 2018 - 01:19 م

وظفت الأشجار كأسلحة لمحاربة الأعداء في الحروب الكبرى وأكبر مثال على ذلك المهمة التي خاضتها في الحرب العالمية الأولى.

ووفقا لفيديو نشره موقع "العربية" مطلع الحرب استخدمت فرنسا الأشجار للتمويه وكطريقة فعالة لإخفاء جنودها وعتادها.

بالإضافة إلى تجنب وقوعهم تحت نيران ألمانيا، وأوكلت المهمة لرسام فرنسى فقام ببناء الأشجار الوهمية.

وهى عبارة عن أبراج مراقبة حديدية تغطى بالأغصان وأوراق الأشجار.

وتابع الفيديو الذي تم بثه، بأن بريطانيا قامت بتطوير الفكرة لتكون شبيهة بالأشجار الحقيقية فأصبحت مكونة من أسطوانة حديدية مغطاة بلحاء شجر الصفصاف وتسع لجندي وفى أعلاها مقعد لمراقبة تحركات العدو كانت تثبت ليلاً بدلاً من الشجر الحقيقي وتقتلع فى وقتها.



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