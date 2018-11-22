الكنيسة القبطية تصدر أول تفسير عربى للكتاب المقدس

22 نوفمبر 2018 - 01:17 م

نجحت الهيئة القبطية الإنجيلية في إصدار أول تفسير عربي للكتاب المقدس تشارك فيه الطوائف المسيحية الرئيسية الثلاث "الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت"، وقام بإعداده 48 لاهوتيًا وباحثًا ينتمون إلى 6 دول وهي، مصر ولبنان والأردن وفلسطين والعراق والكويت، في رحلة عمل استغرقت 11 عامًا قبل أن يرى النور نهاية الشهر الماضي.

ويعد التفسير الذي يحمل عنوان "التفسير العربي المعاصر للكتاب المقدس"، الأول من نوعه في المنطقة العربية، لأنه يقدم تفسيرًا شرقيًا للكتاب المقدس، وبأقلام كتّاب من خلفيات متعددة، ولم يقتصر فقط على وضع تفسيرات حديثة للإنجيل تتوافق مع الحداثة المجتمعية في الدول العربية، لكنّ أجزاءه امتدت لتشمل مقالات تقدم شرحًا لرأي المسيحية في القضايا المعاصرة التي تواجه المواطن العربي.

ويرى العديد من المهتمين بالشأن المسيحي، أن الكتاب الذي ستوزع نسخه قريبا في دول عربية مختلفة، خطوة على طريق تجديد الخطاب الديني المسيحي الذي طالب به الكثير من رموز الكنائس المصرية والعربية على مدار السنوات الماضية، ومواجهة التطورات المتلاحقة التي يمر بها الأقباط في الشرق.

وقال القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، إن من قاموا بإعداد التفسير الجديد ابتعدوا عن النصوص الكتابية بشكل مجرد، ووظفوها فقط للتأكيد على كيفية تأثيرها في حياة وأفكار وسلوكيات المواطنين العاديين تجاه القضايا والتحديات الراهنة، ما يجعله أول قراءة عربية سلسة ومبسّطة للكتاب المقدس.

وأضاف أن التفسيرات العربية السابقة للكتاب المقدس كانت ترجمات للتفسيرات الغربية، وهو ما لم يحدث في هذا التفسير الذي ينبع من أفكار الباحثين العرب في منطقة الشرق الأوسط، ويعبّر بالأساس عن الحالة المصرية والعربية في شكلها المعاصر، ويترجم الهدف الأساسي بأن يكون لدينا تفسير "مصري – عربي – معاصر للكتاب المقدس"، بحسب تصريحات لصحيفة العرب.

وأشار إلى أن الكنسية الإنجيلية اقترحت عام 2007 أن يكون هناك تفسير موجه إلى الفئات الشعبية في القرى والأرياف والمناطق التي تشهد الترويج للأفكار المتشددة أو المناطق التي شهدت أعمال عنف وتهجيرا ضد الأقباط، ما جعل هذا التفسير يربط بين نصوص الإنجيل وبين وقائع شهدتها تلك المناطق، الأمر الذي يلصق به صفة البيئة العربية، بعكس غيرها من الترجمات السابقة.

وكانت الترجمات المتباينة للكتاب المقدس تواجه بانتقادات من قبل مؤسسي التيار العلماني في مصر وعدد من الدول العربية، وأنها لا تتماشى مع البيئة التي يعيش فيها مسيحيو الشرق، لأنها ركزت على البيئة الغربية (الإنكليزية والألمانية والفرنسية) المأخوذة منها تلك التفسيرات، والتي توجه أصلا إلى المواطن الغربي.

وأوضح لمعي أن الكثير من الترجمات السابقة كانت بحاجة إلى تحديث للأفكار الموجودة فيها، بما يساعد على تقديم حلول للمشكلات التي وقع فيها بعض الأساقفة، مثل زيّ الكنيسة والموقف من الآخر، بما أفرز حاجة إلى حل العديد من المشكلات الموجودة على الأرض، سواء كانت سياسية أو لاهوتية أو أخلاقية، مؤكدا أن التفسير الحالي أحد أوجه التجديد، وينفتح على الآخر بعدم مهاجمته أي من الطوائف المسيحية المختلفة.