رسلان: إسرائيل دولة منظمة

22 نوفمبر 2018 - 01:08 م

تداول فيديو للداعية السلفي، محمد سعيد رسلان، وهو يشرح الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل، حيث أكد من خلال الفيديو أن إسرائيل دولة منظمة.

وقال رسلان: يخرج المجاهدون من الخنادق بعد أن سكن واستقر الرعب في قلوبهم، وقتل منهم من قتل، وخرب ما خرب، وشوه ما شوه، ويحمدون الله أنهم لم يقتل منهم إلا عدد قليل، متسائلاً: وهؤلاء المدنيون الذين قتلوا، أليسوا منكم، ودورهم وأموالهم وترويعهم وتفزيعهم، على رأس من؟.

ويتابع القطب السلفي، المحسوب على الفكر المدخلي: إسرائيل، دولة منظمة ولها أسس راسخة، وحركتها لها ألف حساب، ورد فعلها تؤاخذ عليه.

واختتم: «أما الأطفال الذين يعبثون معهم، فهؤلاء لم يبلغوا الحلم بعد، ورفع عنهم القلم»