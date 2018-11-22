» اعترافات مثيرة لقاتل خالته بشقتها

وقال المتهم، فى تحقيقات النيابة، إنه بعد محاولة إقناع خالته بمساعدته وإصرارها على الرفض، توجّه إلى المطبخ واستل سكينًا سدد به عدة طعنات لها ولزوجها الذى حاول طرده من الشقة فور طلبه المبلغ، وهو ما أوغر صدره ضدهما فقرر الخلاص منهما، مستدركًا: «أنا نادم على ارتكاب الجريمة.. الدنيا اسودت فى وشّى بعدما حاول زوج خالتى طردى من الشقة بشكل مهين، وخالتى لم تراع الظروف المادية الصعبة التى أمر بها.. كنت فى أشد الحاجة للمبلغ الذى طلبته، ورغم علمها بظروفى رفضت أن تساعدنى وهو ما جعلنى أتخلص منهما».