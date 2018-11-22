» طبيب يقرأ روشتة لمريضة لا يعرفها ليتفاجأ برسالة تغير حياته

نشر الطبيب الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي روشتة كتبها طبيب منذ 18 سنة ، وراؤها قصة تصلح كفيلم لكنها حقيقية 100% .
وقال "مهني" في تدوينته : " مريضة قرر ليها الأطباء عمل جراحة قلب مفتوح لتغيير صمام .. فى أثناء كلامها مع دكتور التخدير اللى سألها عن بعض الحاجات الروتينية اللى بيحتاج يعرفها قبل العملية زى الضغط او السكر .. المريضة قالت إنها معندهاش حاجة لكن كان حصلها أثناء الولادة القيصرية الأخيره سنة 2000 مشكلة ما اتعامل معاها دكتور التخدير اللى نيمها وقتها واداها ورقه مكتوب فيها هيا عندها ايه ووصاها تديها لأى دكتور تخدير فى المستقبل لو احتاجت تعمل اى عملية".
وأضاف: "دكتور التخدير شاف الورقة لقى مكتوب فيها (زميلى العزيز المريضة تعانى من نقص الكولينستريز الكاذب"Pseudocholinesterase deficiency وهو مرض وراثى لا يظهر له أى أعراض إلا عند تعرض المريض للتخدير ،حيث يجعل المريض المصاب به أكثر تأثرا بأدوية التخدير عن المعتاد مما يسبب ارتخاء العضلات لفترة أطول وهو ما يهدد حياة المريض لو تم التعامل مع الحالة دون ان يعلم الطبيب أنها مصابة بهذا المرض "..
وأردف: "لغاية دلوقتى احنا أمام طبيب محترم ترك لزميله المستقبلى مصباح يضئ له الطريق و ينقذ حياة مريض ..الإعجاز فى الموضوع إن اللى قرأ الورقة اللى مكتوبة من 18 سنه دى هو الدكتور محمد لطفى طبيب التخدير اللى هو بالصدفه البحتة ابن الدكتور لطفى سالم أخصائي التخدير اللى كتب الورقه واداها للمريضة من 18 سنة .. من ضمن كل الاحتمالات فى الحياه الأب يترك لابنه رساله تسافر عبر الزمن لتنقذ حياة مريض بعد مايقرب من عشرين سنه من كتابتها ،القصه نشرها الدكتور محمد لطفى بالإنجليزية على صفحته الشخصية".