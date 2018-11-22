» طبيب يقرأ روشتة لمريضة لا يعرفها ليتفاجأ برسالة تغير حياته

22 نوفمبر 2018 - 07:11 ص

نشر الطبيب الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي روشتة كتبها طبيب منذ 18 سنة ، وراؤها قصة تصلح كفيلم لكنها حقيقية 100% .

