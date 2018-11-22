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متعب يكشف عن أسوأ شيء فعله "البدري" مع أبو تريكة

الرياضة

تريكة
تريكة

أحمد عادل شعبان

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كشف نجم الأهلي المعتزل عماد متعب تفاصيل أيامه الأخيرة في النادي الأهلي ، مؤكدًا أن المدير الفني السابق للفريق حسام البدري تعمد إنهاء مسيرته في الملاعب .

وقال "متعب" خلال لقائه مع "أون سبورت" : "رحلت من الأهلي إلى فريق التعاون السعودي دون تمديد عقدي مع القلعة الحمراء .. وقتها فهمت الأمور .. وفهمت أن حسام البدري يرى أنني غير قادر على العطاء".

وأضاف: "ذهبت هناك ولعبت عدة مباريات وسجلت هدفين في الاتحاد والنصر السعودي ولكن لم يتم احتسابهما وبالنسبة للفريق السعودي كانت تجربتي فاشلة بالطبع".

وتابع: "عند عودتي بدأ يتم استبعادي دون سبب واضح وكان يتم إبلاغي بقرارات الاستبعاد في اللحظات الأخيرة .. وكان هذا صعبًا عليّ بصفتي قائدًا للفريق".

وتابع: "شعرت بأن هناك ترصد لي .. وانتظار لأي مشكلة لكي يتم تضخيمها مثلما حدث في أزمة التيشيرت الشهيرة".

واستدرك: "البدري افتعل المشاكل مع النجوم الذين تخطوا 30 سنة مثل وائل جمعة وأحمد حسن وجلبرتو وعماد النحاس .. حتى محمد أبو تريكة نفسه لم يسلم منه .. افتعل مشكلة معه هو الآخر".

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