"الفقي": كنت متحمسا لقناة الجزيرة في بداياتها

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إنه كان من أشد المتحمسين لقناة الجزيرة في بداياتها لكنها انحرفت الآن انحرافًا كاملًا.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "ام بي سي مصر" أن التليفزيون أسهم إسهامًا كبيرًا في حشد المواطنين في حرب أكتوبر 73، والإعلام هو من صنع صورة السادات في الولايات المتحدة الأمريكية".

واوضح أن الدعاية الإعلامية للسياحة في غاية الأهمية، مؤكدًا أننا كان لدينا ريادة إعلامية لكنها تراجعت.