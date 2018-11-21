حقيقة شطب اسم محمد صلاح من مركز شباب قريته

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مفاجأة.. تجميد عضوية "صلاح" في مركز شباب نجريج

كشف ماهر شتية، عمدة قرية نجريج بالغربية، حقيقة شطب اسم محمد صلاح من مركز شباب القرية.

وأوضح "شتية"، في مداخلة هتفية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار وان":" أنه لم يتم استبعاد محمد صلاح، وأن هذه الشائعات صدرت من بعض أفراد القرية ممن ليس لديهم علم على مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف:" محمد صلاح عضو منتدب في مركز شباب نجريج منذ عام 2009، ثم احترف بالخارج ولم يأتي إلى مركز الشباب"، مشيرا الى ان اللاعب انتقل من العضوية المنتدبة إلى العضوية العاملة حتى يحق له التصويت والترشح في الانتخابات، وأن محمد صلاح عضو عامل بداية من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019.


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