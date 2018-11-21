سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التوك توك" بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث مركز "ديرمواس" من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك يضم 6 أفراد ارتكبوا العديد من الوقائع بمحافظتي أسيوط والمنيا.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، بتمكن وحدة مباحث مركز شرطة ديرمواس برئاسة المقدم محمد الدروي، وتحت إشراف العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المحافظة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أفراد تخصص في سرقة "التكاتك" داخل مراكز جنوب المنيا ومركزي منفلوط والقوصية بمحافظة أسيوط، وتبين أنهم ارتكبوا العديد من وقائع السرقات المماثلة.

وقال مسؤول أمني إنه بعد تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم 7 "تكاتك" محصلة السرقات وسلاح أبيض يستخدموه في ارتكاب سرقاتهم، فيما حرر محضر بالواقعة، وأخُطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.