«أبوشقة» يفصل 6 أعضاء من حزب الوفد

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متابعات - خالد الشرقاوي

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فصل

حزب الوفد

ابوشقة

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، فصل عدد من المرشحين بدعوى خروجهم على الالتزام الحزبى، ورفضهم لقواعد العمل الديمقراطى.

وقال رئيس حزب الوفد، إن الأعضاء "حاولوا تشويه الوفد، والتشكيك في إرادة الهيئة الوفدية الجمعية العمومية التي قالت كلمتها، واختارت 50 مرشحًا لتمثيل الجمعية العمومية في الهيئة العليا، واعتدوا بالقول واللفظ على قيادات الوفد ورموزه، من خلال اجتماع عقده عدد من الأشخاص اليوم، أصدروا على أثره بيانًا تضمن عدوانًا صريحًا على مؤسسات الحزب وقياداته بالمخالفة للائحة الحزب، وبشكل لا يتفق مع التقاليد الوفدية"، حسب قوله.

وأصدر "أبوشقة"، استنادًا إلى تفويض الهيئة العليا، قرارا بفصل عدد من الخارجين على الالتزام الحزبى وهم:

1- ياسر قورة

2- محمد الحسينى

3- محمد إبراهيم

4- أحمد عطالله

5- فتحى مرسي

6- شريف حمودة

وقرر رئيس الوفد دعوة الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد المرأة ولجان الشباب لاجتماع طارئ في الخامسة من مساء الغد الخميس، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأعضاء سواء ما يتعلق منها بالشق الجنائى أو المدنى.



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