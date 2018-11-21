ريال مدريد يرحب بالاستغناء عن «مودريتش»

21 نوفمبر 2018 - 06:37 م

رحب فلورنتيونو بريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسبانى، بالاستغناء عن لوكا مودريتش، لاعب وسط المرينجي والمنتخب الكرواتي، عقب نهاية الموسم الجاري.

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن إدارة ريال مدريد ترحب برحيل مودريتش فى الصيف المقبل، لعدد من الأسباب على رأسها تقدم العمر ووصوله إلى سن الـ33 عامًا وتحقيق أكبر استفادة مالية من رحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن انخفاض مستواه الفنى بصورة ملحوظة هذا الموسم، أحد أهم الأسباب التى دفعت الإدارة إلى التفكير في بيعه بجانب إبداء اللاعب رغبته فى الانضمام إلى انتر ميلان الإيطالى، عقب كأس العالم بعد رفض الإدارة تعديل عقده وزيادة راتبه السنوي.

ويرتبط الكرواتي لوكا مودريتش بعقد مع فريق ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2020 ويتقاضى 6.5 مليون يورو سنويًا.

وكان لوكا مودريتش نجم خط وسط فريق ريال مدريد قد حصل على جائزة الأفضل "The best " من فيفا بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب فى أوروبا بعد أن توج بلقب أفضل لاعب فى مونديال روسيا 2018.