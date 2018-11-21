«كاف» يحسم الجدل حول إعادة نهائي أفريقيا

21 نوفمبر 2018 - 06:23 م

نفى محمد ثابت، مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ما تردد عن إعادة مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال «ثابت»، في تصريحات لبرنامج «ساعة مع شوبير»، إن مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا انتهت وتم تتويج الفائز لذلك من الصعب إعادة اللقاء.

وأشار إلى أنه من الصعب إعادة مباراة كاملة ضمن بطولة انتهت بكل أحداثها، مشددًا على أن مباراة الأرجنتين وإنجلترا بالمونديال كانت يجب أن تعاد ولكن ذلك لا يحدث بالبطولات الكبرى.

وأكد "ثابت" أن إعادة مباراة السنغال وجنوب أفريقيا كان في تصفيات كأس العالم، ومباريات التصفيات تختلف تمامًا عن مباراة في بطولة مثل دوري الأبطال.

وكان الكاف قد أعلن أمس أن سيكازوي حكم مباراة الترجي وأول أغسطس متهم بتقاضي رشوة؛ مما أعاد الأمل في إعادة مباراة الفريقين وعليه إعادة مباراة الفائز منهما لمواجهة الأهلي بالنهائي.