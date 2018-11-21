ميزة جديد للتعرف على الوقت الذي تقضيه أمام «فيسبوك»

21 نوفمبر 2018 - 06:22 م

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن إطلاق ميزة "وقتك على فيسبوك" لتطبيق الهواتف المحمولة.

وأشار موقع "TechCrunch " إلى أن الأداة ستكون متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ويمكن العثور على الخدمة من خلال الانتقال من الإعدادات إلى الخصوصية واختيار "وقتك على فيسبوك".



وسيرى بذلك المستخدمون مقدار الوقت، الذي يقضونه على موقع التواصل الاجتماعي وسيتمكن من التحكم بالوقت بوضع القيود.

وستتوفر الخدمة في القريب العاجل على نظامي "IOS " والأندرويد. وستعمل في الفترة الأولى بشكل محدود، ليتمكن المبرمجون من إصلاح الأخطاء المحتملة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعمل على هذا الخاصية منذ حزيران/يونيو، وتم الإعلان عنها في أغسطس.

وحصلت الشركة في وقت سابق على براءة اختراع لتكنولوجيا اختيار الأصدقاء وفقا لبيانات تحديد الموقع الجغرافي.



