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بريطانيا: لهذا السبب صفقات السلاح مع السعودية مستمرة

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جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني
جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني

وكالات

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أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أن بلاده لا توقف صفقات بيع السلاح للسعودية، مشيرًا إلى أن وقف البيع يعني أن نفوذ بريطانيا في إنهاء الحرب في اليمن سوف "ينخفض إلى الصفر".

وأضاف "هانت"، بحسب شبكة "سي. إن. إن"، أن الصراع قد تصاعد ليصبح "واحدا من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم"، داعيا مجددًا كلا الطرفين إلى البحث عن حل سياسي - بدلا من الحل العسكري، لكنه أخبر مجلس العموم البريطاني أن المملكة المتحدة لن تنهي صفقات السلاح التي أبرمتها مع السعودية - وهي لاعب رئيسي في الحرب - لأنها ستنهي نفوذ بريطانيا في محادثات السلام.

وأوضح: "بعيدًا عن مساعدتهم (المدنيين اليمنيين)، لم تكن هناك أي زيارة لوزير خارجية بريطانيا إلى السعودية قبل الأسبوع الماضي، ولا توجد فرصة لإجراء حوار صريح وأحيانًا صعب مع ولي العهد، ولا رحلة إلى طهران - لأن سببهم للتحدث معنا، أن لدينا علاقة مع السعوديين".

واستكمل هانت في رده على سؤال حول مبيعات الأسلحة البريطانية، بقوله: "لم يكن هناك أي دعم عبر الطاولة لقرار مجلس الأمن"، مضيفا: "لذا، فإن النفوذ البريطاني، بعيداً عن القدرة على الجمع بين الجانبين معاً، سوف يتراجع إلى الصفر".

ويضيف: "هذا هو السبب في أن الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة هو اتباع نظام مراقبة الأسلحة الصارم... الذي لديه إجراءات موضوعية للتأكد من أننا لا نصدر الأسلحة إلى الأماكن التي يوجد فيها خطر كبير من الانتهاكات. وفق القانون الإنساني الدولي".



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