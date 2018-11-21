ضبط صاحب صفحة تروّج لمنتجات جنسية على «فيسبوك»

21 نوفمبر 2018 - 06:15 م

تمكنت مباحث مكافحة جرائم الآداب العامة في الدقهلية، اليوم الأربعاء، من ضبط موظف بشركة بترول يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي أعضاء ذكورية للبيع، وذلك من خلال صفحة على موقع فيس بوك.

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بقيام «محمد.ح. م»، 32 سنة، موظف بشركة بترول، بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وطرح أعضاء ذكورية صناعية للبيع على راغبي الشراء ووضع أرقام هواتف للتواصل.

وبتقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بقيادة العقيد عصام أبوعرب، رئيس القسم، وتمكنوا من ضبط المتهم حال انتظاره أحد العملاء في شارع الجمهورية بمدينة المنصورة وبحوزته عدد من الأعضاء الذكورية الصناعية.

وبمواجهة المتهم اعترف، في محضر الشرطة، بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها وقيامه بصناعتها محلياً باستخدام مادة «السيلكون»، وأنه يتواصل مع العملاء عن طريق الصفحة التي أنشأها وأرقام الهواتف المحمولة التي وضعها، مع فرض رسوم شحن للتوصيل خارج محافظة الدقهلية.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 20392 جنح قسم أول المنصورة لسنة 2018 لاتخاذ الإجراءات القانونية.



