ألمانيا: البريكست يُظهر المخاطر التي تواجه استمرار النمو في أوروبا

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حكم قضائي بحبس محمد رمضان 6 أشهر
الكونجرس يمهل «بن سلمان» 120 يومًا
القاهرة تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة الأمطار
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«الأطباء» ترد على مقترح منع الجمع بين عملين: «دعابة»
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«الأرصاد»: سقوط أمطار رعدية لمدة يومين
حبس مدرس بتهمة التحرش بـ5 تلميذات ابتدائي
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