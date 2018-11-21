ألمانيا: البريكست يُظهر المخاطر التي تواجه استمرار النمو في أوروبا

21 نوفمبر 2018 - 06:14 م

قال أولاف شولتس، وزير المالية الألماني، إن هناك مخاطر واضحة ستواجه استمرار النمو الاقتصادي في أوروبا؛ نتيجة الخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست".





وأضاف شولتس، في البرلمان الألماني "دول منطقة اليورو ستدفع أكثر من 85% من الناتج المحلي لصالح الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا".





وأوضح أن هذا يزيد من متطلبات الالتزام بالموازنة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد، والبالغ عددها 27 دولة.





وأضاف أنه لهذا السبب عمل مع نظيره الفرنسي، برونو لومير، على مشروع ينص على مواصلة تطوير آلية أوروبية، وتحويلها إلى صندوق نقدي أوروبي قوي.





ولفت إلى أن هذا سيسفر عن مزيد من الاختصاصات والإمكانات في برامج المساعدة لدول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات، وسيخضع ذلك لرقابة برلمانية.



