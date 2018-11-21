اتفاق مبدئي لـ"أوبك" على خفض الإنتاج

قال أحمد الكعبي، محافظ الإمارات في منظمة أوبك، إن هناك اتفاقًا مبدئيًا داخل المنظمة على خفض إنتاج النفط خلال الاجتماع القادم في فيينا في السادس من ديسمبر، لكن كمية الخفض لم تتحدد بعد.