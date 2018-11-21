اتحاد المصارف يطالب بدور للقطاع الخاص في منظومة التحول الرقمي

أوصى اتحاد المصارف العربية بتعبئة كل الموارد المتاحة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والقطاعات المصرفية والجامعات ومراكز البحث العلمية.

وطالب الاتحاد في ختام المؤتمر المصرفي العربي في بيروت بتطوير برامج وطنية متخصصة تهدف إلى تحفيز الابتكار والتمكين الاقتصادي لرواد الأعمال العرب.

وطالب الاتحاد في ختام المؤتمر المصرفي العربي في بيروت بتطوير برامج وطنية متخصصة تهدف إلى تحفيز الابتكار والتمكين الاقتصادي لرواد الأعمال العرب.

وأكد الاتحاد أهمية توجيه استثمارات جديدة نحو البنية التحتية المستدامة التي تساعد المدن والعواصم العربية على التكيف مع تغير المناخ وغيرها من التحديات وتعطي زخما للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد الاتحاد أهمية توجيه استثمارات جديدة نحو البنية التحتية المستدامة التي تساعد المدن والعواصم العربية على التكيف مع تغير المناخ وغيرها من التحديات وتعطي زخما للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

كما شدد الاتحاد على تفعيل دور القطاع المالي عبر تكاتف الجهود بين الحكومات والبنوك المركزية والمصارف لتعزيز الشمول المالي من خلال دعم وتطوير وتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتسهيل وصول كل شرائح المجتمع خاصة الفقيرة منها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى القنوات المالية الرسمية.

كما شدد الاتحاد على تفعيل دور القطاع المالي عبر تكاتف الجهود بين الحكومات والبنوك المركزية والمصارف لتعزيز الشمول المالي من خلال دعم وتطوير وتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتسهيل وصول كل شرائح المجتمع خاصة الفقيرة منها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى القنوات المالية الرسمية.