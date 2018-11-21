حكم قضائي بحبس محمد رمضان 6 أشهر

21 نوفمبر 2018 - 06:07 م

أصدرت محكمة جنح قسم الدقي اليوم، برئاسة المستشار حسام الدين بدوي، حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، في الجنحة رقم 10866 لسنة 2018، بتهمة السب والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قنوات MBC " مصر".

وقال أشرف عبدالعزيز مُحامي "عبدالمتعال"، إن الحكم صدر بسبب بث الفنان محمد رمضان فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته جميع المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية سب فيه مدير عام قنوات "MBC ".

وأوضح أنه طالب بُمعاقبة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وفقًا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306 و307، و308، وهو ما استجابت له محكمة الجنح اليوم.



