فريد: البورصة لم تشهد تخارجات للأجانب منذ التعويم

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية إن مشتريات الأجانب في الأسهم المصرية مستقرة منذ تحرير سعر الصرف بين 19 و20 مليار جنيه.

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية إن مشتريات الأجانب في الأسهم المصرية مستقرة منذ تحرير سعر الصرف بين 19 و20 مليار جنيه.

وأضاف "فريد"، أن تعاملات الأجانب على الأسهم في البورصة لم تشهد أي تخارجات، وأن التخارج اقتصر على سندات الخزانة خلال الأربعة أشهر الأخيرة، وفقا لما ذكرته قناة "سي.أن.بي.سي".

وأضاف "فريد"، أن تعاملات الأجانب على الأسهم في البورصة لم تشهد أي تخارجات، وأن التخارج اقتصر على سندات الخزانة خلال الأربعة أشهر الأخيرة، وفقا لما ذكرته قناة "سي.أن.بي.سي".

وأشار فريد إلى أنه يجرى العمل على هيكلة البورصة، متوقعا صدور مؤشر جديد يليه إجراء تعديل في كيفية ومنهجية إدراج الشركات.

وأشار فريد إلى أنه يجرى العمل على هيكلة البورصة، متوقعا صدور مؤشر جديد يليه إجراء تعديل في كيفية ومنهجية إدراج الشركات.