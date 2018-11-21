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فريد: البورصة لم تشهد تخارجات للأجانب منذ التعويم

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البورصة
البورصة

عصام الشربيني

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قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية  إن مشتريات الأجانب في الأسهم المصرية مستقرة منذ تحرير سعر الصرف بين 19 و20 مليار جنيه. 

وأضاف "فريد"، أن تعاملات الأجانب على الأسهم في البورصة لم تشهد أي تخارجات، وأن التخارج اقتصر على سندات الخزانة خلال الأربعة أشهر الأخيرة، وفقا لما ذكرته قناة "سي.أن.بي.سي".

وأشار فريد إلى أنه يجرى العمل على هيكلة البورصة، متوقعا صدور مؤشر جديد يليه إجراء تعديل في كيفية ومنهجية إدراج الشركات.

 وفي أكتوبر الماضي قال رئيس البورصة إن الوضع في الأسواق الناشئة صعب، لكن ما يميز مصر هو بدء عملية الإصلاح مبكرا بما في ذلك الإصلاحات والتعديلات التشريعية والإصلاحات في البنية التحتية.



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