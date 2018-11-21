» مصرع لاعب كرة صعقًا بالكهرباء

21 نوفمبر 2018 - 06:04 م

لقى لاعب بقطاع الناشئين بمركز شباب حي راشد بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، الأربعاء، مصرعه صعقًا بالكهرباء.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول محمود .ع. م «16 عاما» ويقيم بدائرة مركز سوهاج، مصابا بصعق كهربائي، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.

وتبين من الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أن سبب الوفاة صعق كهربائي، وأشارت التحريات الأولية وأقوال مسئولة مركز الشباب أن المذكور كان يلعب الكرة في تدريب مع فريقه وعندما خرجت الكرة خارج الملعب تسلق سور مركز الشباب لإحضارها، فلامست يده سلك كهرباء عارٍ من عمود إنارة ملاصق للسور فأصيب بصعق كهربائى نتج عنه مصرعه.

تم تكليف ضباط المباحث بالتحري في الواقعة وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



