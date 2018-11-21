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سعاد صالح: يجوز للشاب رؤية ساقي وذراعي خطيبته

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سعاد صالح: يجوز للشاب رؤية ساقي وذراعي خطيبته

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سعاد صالح

المصريون ـ متابعات

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أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، أن أهم مرحلة في الزواج هي «الخطوبة»؛ لأنها «مقدمة لعقد الزواج وتعارف تام بين الخطيبين».
وأوضحت "صالح" في مداخلة مع برنامج «عما يتساءلون» على فضائية «LTC»، مساء الثلاثاء، أن «هناك آراء فقهية تجيز للشاب المتقدم لخطبة الفتاة أن يرى شعرها وذراعيها والساقين وهذا الرأى عند الحنابلة».
وأضافت "الرأي سالشهير عند الحنابلة أن للخاطب الحق في رؤية ما يراه أثناء أعمالها المنزلية، لكن الجمهور لم يقبل بذلك، وأنا مع رأي الحنابلة أن تظهر الفتاة شعرها وذراعيها وساقيها لطالب خطبتها دون خلوة ولكن في حضور الأهل".


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