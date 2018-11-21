سعاد صالح: يجوز للشاب رؤية ساقي وذراعي خطيبته

21 نوفمبر 2018 - 01:10 ص

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، أن أهم مرحلة في الزواج هي «الخطوبة»؛ لأنها «مقدمة لعقد الزواج وتعارف تام بين الخطيبين».



وأوضحت "صالح" في مداخلة مع برنامج «عما يتساءلون» على فضائية «LTC»، مساء الثلاثاء، أن «هناك آراء فقهية تجيز للشاب المتقدم لخطبة الفتاة أن يرى شعرها وذراعيها والساقين وهذا الرأى عند الحنابلة».

