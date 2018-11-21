تعليق صادم لوزير الخارجية الأمريكي عن الشرق الأوسط

21 نوفمبر 2018 - 01:00 ص

قال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، إن الإدارة الأمريكية ستحافظ على علاقاتها مع المملكة العربية السعودية لرعاية مصالح مواطنيها في منطقة الشرق الأوسط.



ووصف «بومبيو»، حسب شبكة «CNN عربية» الأمريكية، الشرق الأوسط بأنه منطقة «لئيمة ومقرفة»، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية حريصة على الحفاظ على أمن شعبها في المنطقة.



وأضاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء: «هذا هو التزام الرئيس دونالد ترامب وواجب وزارة الخارجية ودورها في الحفاظ على السياسات التي تعزز الأمن القومي الأمريكي».

