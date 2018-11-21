تركيا: هناك حاجة ماسة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

21 نوفمبر 2018 - 12:30 ص

قال ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، إن هناك حاجة ماسة لإصلاح مجلس الأمن الدولي بسبب العضويات الدائمة التي تمتلك حق النقض "فيتو"

جاء ذلك في كلمة ألقاها الممثل التركي، الثلاثاء، خلال جلسة بالأمم المتحدة بعنوان "التمثيل العادل في مجلس الأمن الدولي، وزيادة عدد أعضائه"، قدم خلالها عدة مقترحات لإصلاح المجلس المذكور، بحسب مراسل الأناضول.

وذكر سينيرلي أوغلو في تصريحاته أن "هذا الوضع(في مجلس الأمن) لا يخدم على الإطلاق سوى المصالح الوطنية لأصحاب تلك الميزة(في إشارة للدول دائمة العضوية صاحبة حق الفيتو)".



وتابع في ذات السياق قائلًا "كما يؤدي ذلك إلى جعل مجلس الأمن مخلًا، وغير مسؤول، وغير ديمقراطي، ويتسبب في تآكل الثقة بالأمم المتحدة والتعددية".



وأضاف "سيكون مجلس الأمن أكثر تمثيلاً وحساسية إذا رفعنا عدد الأعضاء المنتخبين به، وزدنا من احتمالية مشاركة كافة الدول فيه".



وشدد سينيرلي أوغلو على ضرورة أن يعكس المجلس بعد إعادة هيكلته وقائع الوقت الحاضر وحقائقه، مضيفًا "ومن ثم علينا بذل الجهود الكافية؛ لإصلاح مجلس الأمن ليكون مرآة تعكس عالمنا الحالي الذي يتغير باستمرار".



وأوضح أنه "يتعين ألا تسفر عملية الإصلاح عن جهاز أممي لا يتغير، ولا يحرز تقدمًا، لذلك نحن في هذا الصدد بحاجة إلى مقاربة شاملة تقتضي تفضيل المنافع المشتركة على المصالح الفردية".



كما شدد على ضرورة أن تقبل كافة الدول بنتائج عملية الإصلاح، مضيفًا "لأن هذا هو الطريق الوحيد ليكون مجلس الأمن أكثر ديمقراطية، ومسؤولية، وتأثيرًا، وتمثيلًا".



ولفت الدبلوماسي التركي إلى أن "الإصرار على زيادة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، أحد الأسباب الرئيسة لعدم إحراز أي تقدم في مسار عملية الإصلاح".

