غوتيريش يدين بشدة التفجير الانتحاري بكابل

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بشدة الهجوم الانتحاري الذي استهدف مدنيين كانو يحتفلون بمولد النبي محمد عليه السلام في العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا.
وقال الأمين العام في بيان أصدره المتحدث باسمه استيفان دوغريك، واطلعت عليه الأناضول: "أدين بشدة الهجوم الذي وقع اليوم على الأفغان المجتمعين في كابول للاحتفال بيوم ذي أهمية دينية خاصة بالنسبة لهم".
وأضاف أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين يشكل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي، ولا بد من بذل كل جهد لتقديم الجناة إلى العدالة".
وقُتل 50 شخصا علي الأقل وأصيب العشرات، عندما استهدف "تفجير انتحاري" قاعة احتفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي بالعاصمة الأفغانية كابل، في وقت سابق الثلاثاء، وفق ما أعلنته السلطات الأفغانية.
وحتى الساعة 21: 20 ت.غ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما تجري الجهات المختصة تحقيقات للكشف عن ملابسات الانفجار. 

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