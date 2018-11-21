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"شطة" يكشف حقيقة إعادة مباراة الأهلي والترجي

الرياضة

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

المصريون ـ متابعات

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أكد الكابتن عبد المنعم مصطفى شطة، نجم النادي الأهلي السابق، ورئيس اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السابق، أن بيان "كاف" الذي صدر اليوم والخاص بإيقاف حكمي الدور قبل النهائي، والنهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لم يذكر حصولهما على رشوة ولكن اتهامات بالانحياز لأحد الفرق.
وأضاف "شطة"في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن الشكاوى التي تقدمت ضد الحكمين، كانت على فترات متفرقة، كما أن التحقيق فيها والتأكد منها سيستغرق الكثير من الوقت.
وأبدى "شطة" اندهاشه من قرار "كاف" بإيقاف نجم النادي الأهلي "وليد أزارو".
وأوضح ، نجم النادي الأهلي السابق، ورئيس اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السابق ، أن إيقاف الاتحاد الأفريقي للحكام بسبب التحيز لا يترتب عليه إعادة أي مباراة.

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