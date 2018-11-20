"مميش" يكشف معلومة هامة عن قناة السويس الجديدة

20 نوفمبر 2018 - 11:50 م

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن قناة السويس الجديدة استعادة المصاريف التي أنفقت على إنشائها خلال أقل عام من تشغيلها، موضحًا أن القناة الجديدة تكلفت 20 مليار جنيه، المبلغ المتبقى من الـ 64 مليار تم إنفاقه على ميناء شرق بورسعيد، والأنفاق والمناطق الصناعية وإعمار المنطقة بالكامل.



وأضاف "مميش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر والإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة»، إن المنطقة الاقتصادية لديها فريق قادر على التعامل مع المستثمرين، وهناك إدراك لأهمية نجاح المستثمرين والهيئة والدولة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المنطقة تستهدف جلب المستثمرين الجيدين من أجل التنمية وتوفير فرص العمل للشباب وخلق حياة جديدة.

