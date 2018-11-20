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أستاذ تغذية يحذر المواطنين من تناول "الفولية"

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حلوى المولد
حلوى المولد

المصريون ـ متابعات

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قدم الدكتور مجدي نزيه، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، عدة نصائح للمواطنين عند تناول حلاوة المولد، مؤكدا أنه يجب الانتباه للسعرات الحرارية الكثيرة المتواجدة بالحلاوة، حيث إن كل جرام من السكر يعطينا 4 سعرات حرارية.
وأضاف "نزيه"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، أنه ممكن أن تكون الخامات المعدة منها حلاوة المولد مخزنة وقديمة وتحتوى على سموم فطرية، لذلك يجب النظر جيدا في المكسرات خاصة الفول السوداني، وإذا كان يحتوي على علامة سوداء في المنتصف هذا يعني أنه يحتوي على سموم فطرية.
وتابع: أن تلك السموم لها علاقة مباشرة بسرطان الكبد، محذرا من تناول الألوان في حلوى المولد، لأنها تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان، نظرا لأنها في الغالب تستخدم ألوانا غير آمنة صحيا، وهذه تعتبر من أخطر المكونات في الحلوى.
ونصح أستاذ التغذية بتناول الحمصية والسمسمية، لأنها بعيدة عن تلك المخاطر، ويجب تذوق الحلاوة أولا، وإذا كان بها طعم متغير يجب الابتعاد عنها، كما نصح بتناول الملبو بعين الجمل أو السادة بديلا عن الملون، وتناول كميات كبيرة من المياه.


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