تفاصيل صادمة عن مقتل صيدلي مصري بالسعودية

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مقتل صيدلي مصري

المصريون ـ متابعات

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أكد محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن هناك تواصل مستمر مع أسرة الصيدلي المصري المقتول بالسعودية أحمد طه.
وأوضح "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أن القاتل اعترف بعملية القتل، وهذا يعني أن سيكون هناك قصاص عادل.
وأضاف "عبيد" أن هناك تنسيق مع الجهات الرسمية بالسعودية لعودة جثمان الصيدلي لمصر قريبًا.


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