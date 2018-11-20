تفاصيل صادمة عن مقتل صيدلي مصري بالسعودية

20 نوفمبر 2018 - 11:20 م

أكد محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن هناك تواصل مستمر مع أسرة الصيدلي المصري المقتول بالسعودية أحمد طه.



وأوضح "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أن القاتل اعترف بعملية القتل، وهذا يعني أن سيكون هناك قصاص عادل.

