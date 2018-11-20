ترامب: لا أنوي تدمير الاقتصاد العالمي

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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يعتزم «تدمير الاقتصاد العالمي» من خلال إبداء مواقف قاسية تجاه السعودية على خلفية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.
وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم الثلاثاء، إن السعودية قدمت مساعدة كبيرة للولايات المتحدة في إبقاء أسعار النفط على مستوى منخفض.
وأشار ترامب إلى أنه لا ينوي «تدمير الاقتصاد العالمي من خلال التصرف بشكل قاس مع السعودية» على الرغم من مقتل خاشقجي.
وذكر الرئيس الأمريكي أنه يعتزم إجراء لقاء مع ولي العهد السعودي على هامش أعمال قمة مجموعة الـ20 للدول الصناعية الكبرة في بيونس آيرس الأرجنتينية حال مشاركة بن سلمان في هذا الاجتماع.

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