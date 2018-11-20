«النصيرى» يقود المغرب للفوز على تونس

20 نوفمبر 2018 - 09:28 م

حقق منتخب المغرب فوزًا وديًا على نظيره التونسى، بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب «رادس»، اليوم الثلاثاء.

وأحرز هدف المباراة الوحيد المهاجم يوسف النصيرى فى الدقيقة 41 من عمر المباراة.

وشارك كبديل فى اللقاء، وليد أزارو مهاجم الأهلى، وحصل على بطاقة صفراء فى الدقيقة 83، فيما شارك حمدى النقاز لاعب الزمالك مع المنتخب التونسى من بداية اللقاء.

وكان منتخب أسود الأطلس قد ضمن التأهل رسميا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، عقب فوزه على الكاميرون 2-0 الأسبوع الماضى، فيما تعرض نسور قرطاج للخسارة أمام المنتخب المصرى 3-2 على ملعب "برج العرب".