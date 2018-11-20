سفير عمان في عيدها الـ48: علاقاتنا مع مصر راسخة

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وصف السفير الدكتور علي بن أحمد  العيسائي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عام 2018 بأنه العام الذهبي في علاقات التعاون بين مصر وسلطنة عمان، قائلا «إنه تُوج بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطنة عمان وعقده لقاء قمة مع السلطان قابوس بن سعيد في مسقط».

وقال خلال الاحتفال الذي نظمته السفارة العمانية بالقاهرة، مساء الإثنين، بمناسبة العيد الوطني الـ48 للسلطنة، إن العلاقات العمانية المصرية قديمة قدم التاريخ وقتما كانت سفن الفراعنة تبحر إلى بحر العرب لجلب الصمغ والبخور من عمان لإشعالها في المعابد، مؤكدا أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، اكتسبت دفعة قوية بأوامر من السلطان قابوس بن سعيد والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن السلطنة دولة داعية وراعية للسلام وداعمة للاستقرار والأمن، معلنا أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سوف تتوج حراكا كثيرا من التفاعلات من خلال انعقادها في مسقط في شهر ديسمبر المقبل.

وشدد السفير العماني على أن الرئيس السيسي أعطى دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وصلت فيه إلى مستوى مرتفع من العلاقات الاستراتيجية في كل المجالات، وأن هناك تشاورًا مستمرًا بين القاهرة ومسقط يصل إلى درجة تشابه وتطابق المواقف في مختلف الملفات.

وشهد حفل سفارة سلطنة عمان حضور لفيف من رموز المجتمع المصري من مسئولين وفنانين ورياضيين وسفراء وقناصل دول العالم المعتمدين في القاهرة وجمع من الصحفيين والإعلاميين.


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