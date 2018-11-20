مصرع شخص وإصابة 12 بحادث تصادم سيارتين

20 نوفمبر 2018 - 09:04 م

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، في تصادم ببن سيارتين بطريق الأربعين أمام مركز نجع حمادي.

وتلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق إشارة بوقوع تصادم أمام مركز نجع حمادي فتم الدفع ب 6 سيارات إسعاف وتبين مصرع المدعو ربيع محمد أحمد 45 سنة وإصابة كلا من بسمة على محمد 6 سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج وشقيقتها ابتسام 8 سنوات ووعد محمد ربيع 3 سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج وهاجر ربيع محمد عامين بسحجات وكدمات وسما محمد أحمد 3 أشهر نزيف من الأنف وعلى محمد أحمد46 كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأحمد يوسف صديق 30 سنة اشتباه نزيف بالمخ وعفاف محمد أحمد 55 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيسر وهالة خلف محمود اشتباه ما بعد الارتجاج ومروة عبدالمقصود محمد 35 سنة اشتباه كسر بالحوض ومنتصر أحمد سليمان 45 سنة.

وتم نقلهم لمستشفى نجع حمادي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.