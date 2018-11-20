تركيا ترد.. من أين حصلت أنقرة على تسجيلات القنصلية؟

20 نوفمبر 2018 - 09:03 م

رد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على اتهام بلاده بالتصنت على القنصلية السعودية بإسطنبول، وهي الطريقة التي حصلت بها أنقرة عل التسجيلات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

قال وزير الدفاع التركي، في لقاء مع شبكة "بي. بي. سي"، "لا يوجد شيء مثل هذا بالتأكيد، لكننا لن نصرح الآن عن مصدر هذه التسجيلات. هذا تعليقكم أنتم".

وحينما علقت محاورة هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بأن الجميع لديه فضول لمعرفة كيفية حصول السلطات التركية على هذه التسجيلات، فأجاب الوزير باقتضاب: "التسجيلات لدى المخابرات التركية".

وتطرقت المحاورة بعد ذلك، إلى تعجب بعضهم من حرص تركيا على تحقيق العدالة في قضية خاشقجي، في الوقت الذي تعتقل فيه السلطات التركية العديد من الصحفيين فأجاب آكار: "هؤلاء ليسوا صحفيين من الأساس، هؤلاء يتسترون خلف الصحافة لكنهم يقومون بأعمال أخرى ضد الدولة".

وعلقت المحاورة، قائلة إن عدد الصحافيين الأتراك المعتقلين أكثر من الصحفيين المحتجزين في الصين، فأجاب بنفس الجواب: "هؤلاء ليسوا صحفيين"، فسألته: وما الدليل؟ فأجاب: "عندما تطالعون ملفات هؤلاء ستعرفون ماذا فعلوا، وماذا تعني الصحافة بالنسبة لهم".

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.