ربة منزل في دعوى خلع: "بخاف وأنا معاه وطلع مركب طقم أسنان"

20 نوفمبر 2018 - 08:54 م

أقدمت "أحلام. س" على إقامة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها: "كبير في السن، وبخاف وأنا معاه، وطلع مركب طقم أسنان".

وقالت في نص الدعوى إن عمرها 27 سنة، وتمتلك محل للإكسسوار الحريمي، وتعرفت على زوجها "هشام. م" 58 سنة، في محل عملها قبل عدة سنوات، وتوطدت علاقتهما بعدما مرت بأزمة مالية، وساندها فيها حتى خرجت منها، مضيفة: "وقعت في حبه".

وتضيف الزوجة أنها نشأت في أسرة مفككة، عقب انفصال والديها؛ خاصة أن الأب لا يسأل عنها وتزوج، وكذلك الأم التي تزوجت عدة مرات ثم انفصلت في النهاية، قائلة: "شعرت أن هشام هو ملجأي وأملي الوحيد في الحياة".

وبحسب أقوال الزوجة في الدعوى، لم يوافق والدها على زواجها، لكنها أصرت على موقفها، وبعد عدة أشهر انتقلا لعش الزوجية: "لم ننجب خلال سنة ونصف زواجا، واكتشفت أن زوجي أكبر من السن اللي قالي عليه، ويحتاج من يعتني به"، مضيفة: "مش عارفة أعيش حياتي، بخاف وأنا معاه".

وذكرت الزوجة في دعواها أنها رأت زوجها يتناول منشطات جنسية، مضيفة: "شوفته بيخلع طقم أسنان" ما جعلها تبتعد عنه نهائيًا، وصارحته بالأمر وطلبت الطلاق، فأهانها وضربها ومنعها من النزول للعمل، فحادثت والدها الذي تشاجر مع الزوج وأخرج ابنته من المنزل، حسبما قالت في نص الدعوى.

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة، ورفعت دعوى خلع حملت رقم 2360 لسنة 2018، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.